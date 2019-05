Polska odśpiewała "Odę do radości"





Punktualnie w samo południe w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej w wielu miastach Polski odśpiewano uroczyście "Odę do radości". Hymn Wspólnoty Europejskiej, w różnych wersjach, wybrzmiał między innymi w Poznaniu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim czy Sopocie.

W 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w całej Polsce odbywają się liczne koncerty, festyny i wydarzenia kulturalne. Z tej okazji na Zamku Królewskim w Warszawie odbywa się szczyt "Together for Europe - High Level Summit". W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego udział biorą przedstawiciele państw, które od 2004 roku weszły do Unii.

Wśród "chórzystów" w Poznaniu byli m.in. była premier Ewa Kopacz (PO), Rafał Grupiński (także PO) marszałek wielkopolski Marek Woźniak i mecenas Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy.

Odśpiewanie "Ody do radości" w Poznaniu

Z kolei wśród osób, które wspólnie śpiewały "Odę do radości" w Gdańsku była m.in. prezydent tego miasta Aleksandra Dulkiewicz i europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski.

"Oda do radości" rozbrzmiała także w Sopocie.

W Łodzi "chór" tworzyli za to głównie najmłodsi.

Odśpiewanie "Ody do radości" w Łodzi