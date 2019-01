"Usłyszeli zza drzwi cichutkie jęki". 101-latka w stanie hipotermii

Video: Fakty TVN

Wyciągnięty z głębokiej hipotermii. Lekarze dokonali cudu

Uratowali go spacerujący przechodnie, a przywrócili do życia lekarze. W Wejherowie znaleziono 55-letniego mężczyznę. Temperatura ciała spadła u niego do 22 stopni Celsjusza, a serce przestało bić.

