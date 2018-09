To oni zajmą się przewinieniami kolegów po fachu. Kim są sędziowie Izby Dyscyplinarnej





Pięcioro prokuratorów, dwóch sędziów apelacyjnych, dwóch radców i jeden profesor – to sędziowie Sądu Najwyższego powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę na podstawie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Wszyscy - pozytywnie zaopiniowani wcześniej przez nową Krajową Radę Sądownictwa - będą orzekać w Izbie Dyscyplinarnej. To nowa izba w Sądzie Najwyższym, która ma się zajmować dyscyplinarnymi przewinieniami prawników.

Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego poinformował w czwartek, że "sędziowie, którzy odebrali dzisiaj (20 września – red.) akty mianowania, mają 14 dni na stawienie się w SN i oświadczenie o gotowości do pełnienia służby". W piątek zjawią się w nowej pracy.

Co wiemy o nowych sędziach?

Ani nowa Krajowa Rada Sądownictwa, ani Kancelaria Prezydenta nie podały w swoich komunikatach życiorysów nowych arbitrów, ani ich dorobku prawniczego. Zebraliśmy jednak informacje o tym, kim są sędziowie Izby Dyscyplinarnej.

1.Małgorzata Bednarek

Prokurator Prokuratury Krajowej. Głośno zrobiło się o niej w 2005 r., kiedy została szefową Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Jak mówiła dziennikarzom programu "Czarno na białym" w TVN24 Iwona Palka, była szefowa Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, Bednarek zasłynęła udziałem w konferencji dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej sędziów i prokuratorów w bielskim wymiarze sprawiedliwości. - Sprawa zakończyła się zupełną klapą - mówi Ewa Ivanova, dziennikarka "Gazety Wyborczej". I jak przypomina, oskarżeni o korupcję sędziowie pozwali prokuraturę w Bielsku-Białej. Po przegranych przez PiS wyborach prokurator Bednarek założyła stowarzyszenie prokuratorów Ad Vocem skupiające bliskich współpracowników ministra Zbigniewa Ziobry.

2. Jan Majchrowski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 roku został pierwszym wojewodą lubuskim, nominowanym przez rząd Akcji Wyborczej Solidarność. W rządzie AWS Jerzy Stępień (wówczas wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, potem prezes TK) rekomendował go na doradcę ministra. W latach 2006-2008 był ekspertem do spraw finansowania partii politycznych Grupy Państw Przeciw Korupcji GRECO. W marcu 2016 roku marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał go na koordynatora zespołu do spraw rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

3. Piotr Niedzielak

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Powołał go minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ale na mocy starych przepisów, czyli w porozumieniu ze zgromadzeniem sędziów. Wcześniej sędzia Niedzielak był delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, pracował między innymi jako dyrektor departamentu sądów, organizacji i analiz wymiaru sprawiedliwości,

4.Tomasz Przesławski

Jest radcą prawnym, który zostaje sędzią Izby Dyscyplinarnej. Prowadzi kancelarię radcowską w Warszawie, jego nazwisko widnieje także w spisie pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego - na stanowisku adiunkta w Instytucie Profilaktyki Stosowanej i Resocjalizacji. Zasiada także w radzie naukowej kwartalnika "Probacja", któremu przewodniczy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

5. Adam Roch

To prokurator z Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Jak donosiła "Gazeta Wyborcza", w 2006 r. polecił policjantom z CBŚ przesłuchanie kobiety w trakcie porodu. Była to księgowa znanego lobbysty Marka Dochnala. Maria D. wyszła z aresztu trzy miesiące po porodzie, a potem wytoczyła Polsce sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W 2013 r. proces zakończył się ugodą, w ramach której polski rząd przyznał, że wobec Marii D. dopuszczono się "nieludzkiego traktowania oraz tortur", przeprosił ją za to i wypłacił odszkodowanie - napisała "Gazeta Wyborcza".

6. Adam Tomczyński

Do tej pory był radcą prawnym, prowadzi kancelarię prawniczą w podwarszawskich Markach. Karierę prawnika zaczynał jako sędzia w warszawskim sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym. Jak napisał "Tygodnik Powszechny", potem trafił do wydziału gospodarczego i stał się na początku XXI wieku najbliższym współpracownikiem sędziego Dariusza Czajki, który ogłaszał upadłości spółek mających atrakcyjne tereny w Warszawie. Tomczyński jest częstym komentatorem w mediach związanych z prawicą. Jak przypomniały "Fakty" TVN, Tomczyński nawoływał, by pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf "przeszła na emeryturę i przestała udawać, że pełni jakąkolwiek funkcję". Ubolewał, że "rządzących oskarża się o łamanie praworządności, a tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie".

7. Ryszard Witkowski

Kolejny prokurator, który będzie sędzią. Ryszard Witkowski ma stopień pułkownika, został awansowany w przeddzień tegorocznego święta Wojska Polskiego. Ostatnio był w departamencie do spraw wojskowych Prokuratury Krajowej, od dwóch lat jest także jej przedstawicielem w Krajowej Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

8. Jacek Wygoda

Zanim został sędzią SN, był wicedyrektorem departamentu do spraw przestępczości gospodarczej Prokuratury Krajowej. Z dostępnych informacji wynika, że w polu prokuratorskich zainteresowań prok. Wygody była sprawa warszawskiej reprywatyzacji. Jako reprezentant Prokuratury Krajowej informował posłów o postępach śledztwa w tej sprawie. Wcześniej, w 2007r., został przez ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego powołany na szefa pionu lustracyjnego IPN.

9. Konrad Wytrykowski

Choć ma status sędziego sądu okręgowego, jest prezesem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Minister Zbigniew Ziobro powołał go na tę funkcję 19 grudnia ubiegłego roku. Po dwóch miesiącach delegował go do orzekania w Sądzie Apelacyjnym. Ministerstwo Sprawiedliwości podawało w oficjalnym komunikacie, że jest doktorem nauk prawnych specjalizującym się w prawie karnym. Przez kilka lat był również członkiem władz Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

10. Paweł Zubert

Piąty prokurator, który zostaje sędzią Izby Dyscyplinarnej. Do tej pory naczelnik wydziału II do spraw przestępczości finansowo – skarbowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Rozpoczynał karierę jako prokurator w Będzinie, Chorzowie i Częstochowie. Zubert w częstochowskiej prokuraturze prowadził głównie śledztwa dotyczące wyłudzeń podatków. Dwa late temu trafił do prokuratury w Katowicach, której wiceszefem by l do tej pory inny nowy sędzia Adam Roch.

Izba do spraw przewinień

Nowi sędziowie SN będą orzekać w nowo utworzonej Izbie Dyscyplinarnej. Izba Dyscyplinarna ma być sądem dyscyplinarnym pierwszej i drugiej instancji dla sędziów Sądu Najwyższego. Będzie też instancją odwoławczą w sprawach sędziów sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych). Sędziów sądów powszechnych w pierwszej instancji sądzić będą sądy apelacyjne.

Pod rządami nowych przepisów szesnastu sędziów tej nowej izby Sądu Najwyższego będzie zajmować się tylko i wyłącznie sprawami dyscyplinarnymi swoich kolegów po fachu oraz innych prawników. Oskarżać w tych sprawach będą nie tylko zwykli rzecznicy dyscyplinarni zawodów prawniczych. Nadzwyczajnych rzeczników dyscyplinarnych będą mogli wyznaczać przedstawiciele władzy wykonawczej, czyli politycy - prezydent RP i - w drugiej kolejności - minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Izba Dyscyplinarna będzie mogła sądzić zaocznie. Nowe przepisy umożliwiają jej prowadzenie procesów pod nieobecność obwinionych, nawet gdy będzie to nieobecność usprawiedliwiona.